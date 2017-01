Consejo Directivo de Alta Ley analiza los logros 2016 y desafíos 2017

Terminado el año y ad portas de comenzar uno nuevo, quisimos conocer la opinión de nuestro Consejo Directivo respecto a los logros del 2016 y los desafíos que tenemos para este 2017. Aquí las respuestas de algunos de sus miembros.

Preguntas:

1. ¿Cómo definirías el año 2016 y cuál crees que fue el aporte concreto del Programa Alta Ley?

2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para el 2017?

Diego Hernández, Presidente de Sonami

1. Fue un año complejo para la minería en el que hubo que defender los márgenes operacionales y plantearse el desafío de ser más competitivos. El programa Alta Ley ayudó a canalizar parte de esas inquietudes y a proponer respuestas a muchos de los desafíos de la industria minera chilena.

2. El año 2017 va a ser mejor para la minería pues esperamos un (tímido) inicio de recuperación. Es importante consolidar lo avanzado de modo de no volver atrás y lograr ser más competitivos en forma permanente, pues la minería chilena ya no tiene la ventaja competitiva de leyes superiores al promedio mundial, pero si escala y muchas otras ventajas a las que tenemos que saber sacarle partido.

Carlos Urenda, Gerente General Consejo Minero

1. El 2016 definitivamente fue el año de la productividad, marcado por reducciones de costos y mejoras de eficiencia en la industria minera. El mayor aporte del Programa Alta Ley fue relevar el tema de investigación, desarrollo e innovación como una de las palancas claves que permitirán recuperar la productividad perdida. En cuanto a logros específicos, destaco la elaboración de la hoja de ruta tecnológica de la minería al 2035, en la que como Consejo Minero participamos activamente.

2. Estimo que los principales desafíos que tenemos por delante son: implementar la hoja de ruta tecnológica, aumentar la colaboración de los distintos actores involucrados en I+D+i en minería y continuar trabajando en los desafíos permanentes, como son mejorar la productividad y operar de un modo cada vez más sustentable.

Andrés Javier Aguirre, Director Komatsu

1. El Programa Alta Ley toma visibilidad y difunde diagnóstico y Roadmap Tecnológico; creando al mismo tiempo Capital Social, incorporando a entidades y público/personalidades que van bastante más allá de la minería. Ordena la agenda de desafíos, define metas específicas; así como impulsa programas/fondos CORFO para resolverlos.

2. Lograr que programas/fondos CORFO sean asignados según las metas y desafíos planteados, monitorear el avance de las iniciativas que van cubriendo las brechas tecnológicas, así como identificar nuevos desafíos para cumplir con el Roadmap y KPI de éxito definidos. Al mismo tiempo, seguir creciendo en Capital Social, para mejorar la percepción de la minería.

Ricardo Muhr, Asesor de la Vicepresidencia de Desarrollo Corporativa de Antofagasta Minerals.

1. Para la industria en general, como un año “a la espera”, o “a la expectativa” de mejoras más sostenibles del precio del cobre y mientras tanto recibiendo los primeros beneficios del recorte de costos. Por otro lado, por ahora, se ve “cero” reactivación de la exploración, por lo cual aún existen posibilidades de “oportunidades” puntuales. Otro hito muy relevante, por lo menos para Chile, es que se ha evidenciado que para efectos prácticos Codelco está quebrado. Esto debe hacer reflexionar a las autoridades y tomar las medidas para darle continuidad a una empresa que es clave en el desarrollo de Chile. El programa Alta Ley tiene el mérito de reunir y entregar una hoja de ruta sobre los principales temas de futuro de la minería. Pero tiene el desafío de que no se convierta en letra muerta. Esto significa encarar el desafío de “instalar” con fuerza la agenda para este gobierno y el que venga.

2. Sin lugar a dudas las medidas a tomar para hacer viable Codelco, la ley reservada del cobre, la preparación de cartera de proyectos de mediana minería para asociación, financiamiento de proyectos estructurales, reorganización interna, etc. En segundo lugar debiéramos ser más activos en la posibilidad de cambios legislativos para preparar a Chile para cuando parta nuevamente la exploración, asegurando que empresas como SQM, Codelco y otras grandes no mantengan coaptada la propiedad minera de exploración.

Osvaldo Urzúa, Institutional and Government Manager de BHP Billiton.

1.- Dar visibilidad al Programa Alta Ley.

– Elaboración del Roadmap tecnológico y su difusión.

– Obtener financiamiento para partir con la ejecución o implementación de la agenda.

– Avanzar en evitar la fragmentación de iniciativas.

– Posicionar el Programa Alta Ley como un esfuerzo de largo plazo (20 años) que va más allá de la minería y que debe continuar.

– Visibilizar casos a los proveedores que están en camino a la clase mundial (Ej. Neptuno Pumps).

– Perfeccionar la gobernanza para la continuidad del Programa (después de las elecciones) y profundidad técnica.

– Incorporación de nuevas mineras y grandes proveedores. – Implementación de proyectos disruptivos.

– Se inicia actualización y profundización del Roadmap Tecnológico.

Marlene Sánchez, Directora Ejecutiva Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta.

1. Este año fue de avance y acuerdos entre públicos y privados, retomamos confianzas y generamos una visión de largo plazo, logrando :

a. Reposicionar a la minería como motor de desarrollo nacional.

b. Reencartar a la gran minera para hablar de competitividad e innovación.

c. Identificar desafíos tecnológicos de la industria que orienten la inversión pública.

2. Relevar en el desarrollo minero el rol del territorio, más allá de identificar y desarrollar los laboratorios naturales, avanzar en innovar y transferir tecnologías desde las capacidades presentes o potenciales que hay en las regiones mineras, como por ejemplo en la Región de Antofagasta, a partir de la alianza Cluster Minero, que vincula sector público, privado y académico, para avanzar en innovación minera en la de extracción y procesamiento del mineral cobre.

Elías Arze, socio de Minnovex

1. El 2016 fue un año para dar a conocer la hoja de ruta del Programa Nacional de Minería.

2. El principal desafío del 2017 debiera ser el de lograr institucionalidad para Alta Ley, de modo de asegurar su permanencia en el tiempo. Un segundo, es lograr participación activa de las mineras. Un tercer desafío debiera ser el de llegar al público en general con el Programa. Un cuarto, lograr generar un buen mapa minero que invite a nuevos actores.

Rodrigo Moya, gerente de medioambiente de Antofagasta Minerals.

1. Fue un año de diseño y de búsqueda de consensos. Lo que buscamos en el núcleo Relaves fue generar los acuerdos entre las partes para poder generar el mejor programa de trabajo para el proyecto de monitoreo en línea de tranques. Esto permitió relevar la importancia de los tranques de relaves como infraestructura clave dentro de una operación minera y especialmente importante para el cómo pensamos esta nueva forma de hacer minería.

2. Desarrollar la iniciativa en plazo y buscar oportunidades de optimizar gestión del presupuesto. Buscar las mejores tecnologías ya disponibles para incluir en el proceso es una etapa clave porque nos va a permitir conocer lo que hay y acortar plazos de desarrollo e implementación y en definitiva costos.

Andrés Pesce, Gerente de Negocios y Sustentabilidad FCh.

1. El 2016 fue un año de construir consensos en torno a los desafíos de la minería y su rol como motor de desarrollo para Chile; de armar los barcos con los que nos lanzaremos al mar.

2. El principal desafío de 2017 será sacar el bote de la playa y empezar a implementar lo que se ha diseñado en lo últimos dos años. Las olas en la salida de la playa no serán chicas, incluyendo el escepticismo de algunos por lo novedoso, la transición de gobierno y la lucha por la atención de las mineras frente a la magnitud de los problemas que enfrenten en sus negocios del día a día.

Jonathan Castillo, Gerente Programa Nacional de Minería Alta Ley

1. El año 2016 fue un año desafiante, donde el programa logro posicionar las innovaciones de minería como la industria más importante en CORFO.

2. El 2017 tenemos el gran desafío de la implementación de las iniciativas estratégicas aprobadas en 2016, en temas claves para la industria como relaves, Capital Humano, Innovación, Desarrollo de Proveedores, Exportaciones, entre otros.

Jaime Álvarez, Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo

1. Para mí el 2016 fue el año de concretar las declaraciones hechas por el programa desde su inicio. “”Put your money where your mouth is” dicen los gringos, y eso es lo que sucedió.

2. Abordar el desarrollo de proveedores desde una mirada de sistema completo. Las iniciativas actuales, si bien son un aporte, no son suficientes. Nos falta una comprensión más profunda de qué es lo que lleva a un proveedor “normal” a convertirse en “clase mundial”. No basta con los ejemplos que tenemos ahora, debemos dilucidar cómo apoyar a la siguiente camada, aquellos que están más lejos.

Fuente: Alta Ley

