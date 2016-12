Mineros en toma pasarán la noche de hoy bajo tierra con sus familias

Gobierno pide que los ex trabajadores salgan de la mina para abrir el diálogo.

Tras pasar casi un mes a 600 metros de profundidad, los 70 ex trabajadores del yacimiento Santa Ana de Curanilahue, Región del Biobío, advierten que si el Gobierno no dialoga con ellos para solucionar el conflicto, pasarán Año Nuevo junto a sus esposas e hijos bajo tierra.

Con esto buscan repetir la escena vivida en Nochebuena, cuando las familias de los ex trabajadores bajaron al chiflón.

“Si no se encuentra una solución a este problema, los viejos que están abajo han sido específicos y tajantes en que seguirán encerrados aunque tengan que pasar ahí Año Nuevo, así que ese día nos juntaremos con las familias igual que en Navidad para pasarla en la mina”, manifestó Addiel Jara, vocero de los mineros.

Los ex trabajadores piden que el Gobierno intervenga para evitar el cierre de su fuente laboral, algo que costaría unos $500 millones.

Otra opción que se estudia es la propuesta de los mineros de llegar a un acuerdo con un inversionista privado para saldar las deudas de la mina y mantenerla en funcionamiento, pero no ha habido novedades al respecto.

De parte del Gobierno han mostrado apertura a dialogar con los mineros, con la condición de que terminen con la medida de presión y salgan del pirquén.

“Nosotros hemos mantenido una conversación permanente con ellos, con vista a encontrar una solución, ahora lo principal para nosotros es que ellos salgan de la mina para tener un diálogo”, expresó el gobernador de Arauco, Humberto Toro.

Una postura similar sostiene la Seremi de Minería del Biobío, donde explicaron que los ex trabajadores ya han recibido ayudas del Gobierno con capacitaciones pagadas hasta septiembre, como resultado de una manifestación similar de los mineros por sueldos impagos el año pasado.

$500 mills.

piden los ex trabajadores de la mina Santa Ana al Gobierno para saldar deudas del recinto, sin considerar otros costos de mantención que tiene el chiflón, sobre el cual existe una orden de cierre por no contar con las condiciones mínimas de seguridad.

Fuente: El Mercurio/Juan José Moreno G.

