Analistas sitúan proyecciones de Imacec para noviembre entre 1% y 1,5%

Tras nueva caída en producción minera e industrial:

Continúa el dinamismo en el sector comercio, impulsado por los bienes durables, especialmente venta de vehículos.

La minería y la industria manufacturera continuaron aportando una incidencia negativa a la actividad económica en noviembre, aunque de menor magnitud que en el mes precedente, llevando las proyecciones de los analistas para el Imacec a un rango de entre 1% y 1,5%.

La producción minera disminuyó 1,9% en noviembre respecto de igual mes del año anterior, tras la caída en 12 meses de 9,3% en el mes anterior. El resultado estuvo asociado a una menor ley de mineral que enfrenta el sector y a faenas de mantención en una importante empresa minera.

La producción de la industria manufacturera retrocedió 2,1% en doce meses, frente a una caída de 7% del mes anterior. En noviembre se contrajo la producción en nueve de las trece mediciones que contempla el indicador. Las principales incidencias negativas provinieron de la elaboración de productos alimenticios y bebidas, especialmente la producción de salmones y truchas congeladas, y en menor medida por la fabricación de sustancias y productos químicos, como nitritos y nitrato de potasio, debido a una menor demanda, informó el INE.

El índice de electricidad, gas y agua (EGA) subió 3,2% en noviembre, respecto a igual mes de 2015.

El sector construcción anotó una baja de 33,3% en la superficie autorizada de permisos de edificación.

Las ventas del comercio minorista crecieron 5% en doce meses, explicado principalmente por los bienes durables, con un incremento de 12,4%, en el que la venta de automóviles aportó 2,336 puntos porcentuales. Las ventas de vestuario contribuyeron con 1,673 puntos porcentuales al índice, y productos electrónicos, 1,551 puntos porcentuales. Las ventas de supermercados subieron 2,8%. BBVA proyecta un Imacec de entre 1 y 1,5%; BICE Inversiones 1,5%, y Banco Santander 1,3%.

Banchile Inversiones proyecta un Imacec de 1,3% en noviembre y llama a prepararse para datos no tan buenos en diciembre, no solo porque enfrentará una alta base de comparación, sino porque también incorporará otro shock puntual en la minería, debido a la paralización de la División Andina de Codelco. Febrero de 2017 también podría mostrar una caída interanual, lo que está considerado en la proyección para ese año, que apunta a un crecimiento del 2%.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estima en 1,2% el Imacec de noviembre, frente a la caída de 0,4% en la actividad de octubre.

El gremio reconoce que las ventas del comercio parecen ser el único frente relativamente favorable; no obstante, hace ver que el análisis detenido de su evolución no altera el diagnóstico central de una economía que aún no finaliza el ciclo de desaceleración. Observa que las ventas de bienes no durables crecieron solo 1,6%, frenando la trayectoria de 2,6 y 5,8% de los meses precedentes. Atribuye la aceleración en las ventas de bienes durables al aumento en las compras de automóviles, impulsadas por fenómenos transitorios, como el cambio regulatorio sobre la restricción vehicular y el fenómeno de nuevos modelos de transporte privado -como Uber-, que se han transformado en fuentes alternativas de empleo.

El Banco Central informará el Imacec de noviembre el próximo jueves.

Octubre

En el décimo mes, la economía tuvo una caída de 0,4%, la primera en siete años.

Fuente: El Mercurio/LINA CASTAÑEDA