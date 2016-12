En 2011, el SEA aprobó 1.014 proyectos, que involucraron una inversión total de US$26 mil millones. Mientras que este año se le dio el visto bueno a 370 proyectos, aunque por US$28 mil millones.

En línea con la baja pronunciada que ha mostrado el ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), hoy existe menos cantidad de iniciativas aprobadas por la autoridad ambiental que lo que había hace cinco años, aunque su monto en mayor.

Según cifras del SEA, órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente a cargo de la tramitación de proyectos de inversión, en el último quinquenio los proyectos con visto bueno por parte de la autoridad cayeron 63,51%.

A modo de ejemplo en 2011, el SEA aprobó 1.014 proyectos, que involucraron una inversión total de US$26 mil millones. Mientras que entre el 1 de enero y el 29 de diciembre del presente año sólo hubo 370 iniciativas aprobadas con una inversión total de US$28 mil millones, lo que refleja la desaceleración que vive el país.

Aún más, la inversión aprobada acumulada por el gobierno durante los años 2014 y 2016 -es decir, bajo esta administración- bajó 12%.

“Estos números no son para nada alentadores. Más que brotes verdes, tenemos brotes secos”, señaló el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal. Añadió que el número de proyectos aprobados en el SEA representa un buen índice no solo de la actividad económica del país, sino que también del optimismo acerca de la situación económica futura del país, por lo cual este descenso no es reflejo de buenas noticias.

En línea con lo anterior, el Observatorio de la Productividad de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) sostuvo justamente que los proyectos aprobados vienen mostrando una caída continua en los últimos años, tanto en número como en monto de inversión. En el tercer trimestre de 2016 -se lee en el documento- se aprobaron 84 proyectos, un 33,9% menos que el mismo trimestre del año anterior, lo que en términos de monto total de inversión se tradujo en US$ 4.378 millones aprobados, 49,1% más bajo que el tercer trimestre de 2015.

“Resulta útil mirar los números que tienen que ver con la gestión del SEA, especialmente de las Declaraciones de Impacto Ambiental, que son aquellas que permiten controlar mejor los plazos de tramitación. Al respecto, y de acuerdo al último informe de la CPC, los números tampoco son alentadores, ya que estamos llegando a los 9,5 meses de tramitación, versus los 7,4 que teníamos post nuevo reglamento del SEA al año 2013 en la Administración anterior”, dijo Irarrázabal.

Desde el SEA respondieron que la tramitación ambiental de un proyecto considera tiempos que son de responsabilidad de la administración y tiempos que son de responsabilidad de los titulares de proyectos.

Sectores punta

Más allá del panorama descrito, las cifras de 2016 apuntaron a un fortalecimiento en la aprobación de iniciativas ligadas a la energía y minería. De hecho, entre los proyectos con luz verde estuvieron RT Sulfuros de Codelco; la expansión de Minera Centinela y Cielos de Tarapacá. Cada uno de ellos con un monto de inversión que superó los US$1.000 millones. En efecto, sólo la iniciativa que forma parte de los proyectos estructurales de la cuprera estatal alcanzó los US$5.400 millones.

“El incremento del precio es una muy buena noticia que contribuye a que los inversionistas revalúen sus decisiones de inversión. Sin embargo cambios drásticos en montos de inversión no se verán en un año, ya que son procesos que toman más tiempo”, afirmó el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

“El presupuestos de mineras se redujo desde las matrices durante este año. Hay varios proyectos en carpeta que no tienen decisión de inversión de parte las empresas transnacionales”, insistió Alonso Barros, director de la Fundación Desierto de Atacama y abogado asesor de comunidades indígenas.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudio Seebach destacó que “a noviembre de 2016 hay 2.825 MW en construcción según el último reporte del ministerio de Energía, a lo que se deberán sumar diversos proyectos para respaldar ofertas de las licitaciones de suministros de distribuidoras más reciente”.

