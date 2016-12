Minera Escondida redujo en 43% sus utilidades al tercer trimestre

La producción de cobre de Minera Escondida fue de 762.384 toneladas métricas, la que estuvo compuesta por 521.765 toneladas de cobre contenido en concentrados y 240.619 toneladas de cátodos de cobre.

Lo anterior representó un 18% de menor producción con respecto a las 927.668 toneladas métricas del mismo periodo del año 2015 (690.069 toneladas de cobre en concentrados y 237.599 toneladas de cátodos de cobre), debido principalmente a una menor ley de mineral, de acuerdo a lo esperado.

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2016 el precio promedio de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) fue de US$ 2,14/lb, valor que es menor en un 17% al promedio de US$ 2,58/lb registrado durante el mismo periodo del año 2015.

Ingresos ordinarios por ventas

Los ingresos ordinarios asociados a ventas fueron de US$ 3.777 millones durante el periodo, lo que representa una baja de un 30% en comparación al mismo periodo del año 2015, cuando alcanzó US$ 5.420 millones. Ello, principalmente, como consecuencia de la caída del precio del cobre.

Costos y Resultado por actividades de la operación

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 2.839 millones en el periodo, lo que representa una disminución del 27% en comparación a los US$ 3.912 millones del mismo periodo del año 2015. La disminución en los costos está relacionada principalmente con el plan de retiro voluntario de Escondida, que comenzó en febrero de 2015 y tuvo un costo aproximado de US$ 190 millones; y con mayores eficiencias operacionales.

El resultado por actividades de la operación fue de US$ 987 millones, lo que representa una baja del 36% en comparación con los US$ 1.536 millones del mismo periodo del año 2015, en línea con la caída del precio del cobre mencionado anteriormente.

Impuestos y utilidades

Minera Escondida ha contabilizado impuestos a la renta e impuesto específico a la minería por un total de US$ 283 millones, lo que representa una baja del 20% comparado con el mismo período del año 2015, cuando alcanzó a US$ 355 millones. La baja en los impuestos es producto, principalmente, de los menores resultados por actividades de la operación.

La ganancia neta o resultado integral total del periodo enero – septiembre 2016 fue de US$ 671 millones, un 43% menor en comparación con los US$ 1.176 millones del mismo periodo del año 2015.

Fuente: BHP Billiton

Relacionada: