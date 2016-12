Ganancias de mineras caen 61% y suman tres años a la baja

Baja del cobre explica los resultados de la minería privada a septiembre.

Salvo contadas excepciones, las grandes mineras privadas anotaron a septiembre sus resultados más bajos en al menos cinco años, reflejando un ajuste pocas veces visto.

De acuerdo con los balances al tercer trimestre de una docena de las mayores faenas privadas -Anglo American Sur, Collahuasi y Escondida, entre otras- las utilidades del grupo suman US$ 567 millones, cifra que está determinada por las pérdidas de dos de ellas: Sierra Gorda y Anglo American Sur. La cifra representa un descenso del 61% respecto de lo que el mismo grupo obtuvo para los primeros meses de 2015 (US$ 1.445,6 millones, un 61% menos) y suma su tercera caída consecutiva desde 2013.

La que más ganó fue Minera Escondida. La faena obtuvo utilidades por US$ 670,9 millones, casi la mitad que los US$ 1.175,6 millones de 2015 (43% menos).

Pese al resultado, la mayoría de las mineras privadas logró mejores números que Codelco, cuyo resultado neto comparable arrojó una pérdida de US$ 57 millones.

Fuente: La Tercera/Gustavo Orellana