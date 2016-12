Aurora Williams, Ministra de Minería: “Lo importante es que los proyectos cumplan con la institucionalidad y eso significa ser rigurosos en las evaluaciones”

La secretaria de Estado dijo que no emitirá un pronunciamiento respecto del proyecto minero Dominga, pues está en pleno proceso de evaluación, pero indicó que se debe confiar en la actuación de los organismos técnicos que serán los que deberán definir su aprobación.

De visita en la zona, la ministra de Minería, Aurora Williams, participó de la mesa Alianza Valor Minero, instancia público privada que se creó en la zona para analizar todas las temáticas que tengan que ver con la actividad, sobre todo en materia de sustentabilidad.

En este marco y consultada sobre la próxima votación en la zona del proyecto minero-portuario Dominga, manifestó que no puede referirse a una iniciativa que está en pleno proceso de calificación, pero sí indicó que debía existir confianza en que los organismos técnicos que están llevando a cabo su evaluación actuarán con la mayor rigurosidad y evitando que existan impactos medioambientales.

También habló del escenario de la pequeña minería y de los anuncios que se han hecho en los últimos meses para procurar que las faenas mantengan su funcionamiento pese al bajo precio del cobre.

Sobre éste último, indicó que a fines de diciembre se emitirán nuevas proyecciones para el 2017, pero adelantó que las expectativas son mucho mejores que las que han existido hasta ahora.

-Participó de una reunión de la mesa valor minero, donde se reúnen entidades públicas y privadas del sector. ¿Cómo evalúa los resultados de esta instancia que se creó en la zona?

“Alianza valor minero nace a través de acoger un documento que es entregado a la Presidenta de la República que muestra los desafíos de la minería y establece la importancia de tener una minería virtuosa, inclusiva y sustentable y eso da origen a dos grandes programas. Hoy es muy difícil mirar un mega proyecto, en particular un proyecto minero, sin inclusión, sin diálogo y la primera experiencia en región la hemos hecho acá, con una gran acogida del intendente. Hoy hay una mirada país, pero cómo esa mirada país se localiza en el territorio con las particularidades propias del territorio y eso significa construir desde esta alianza público privada”.

-Usted hablaba de la sustentabilidad y el territorio y nosotros estamos viendo ahora la posible aprobación del proyecto minero Dominga. ¿Ustedes cómo cartera lo han analizado?

“Nosotros hemos analizado el proyecto desde el punto de vista técnico y desde la mirada de Sernageomín en razón a que este proyecto está en su evaluación ambiental, por lo tanto, no puedo generar una opinión dado que está en pleno proceso de evaluación. Pero sí señalar que el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental es un sistema riguroso, que en la práctica somete a discusión de diversas entidades públicas, con diversas competencias un proyecto de manera que efectivamente cumpla con todas las aspiraciones que tenemos como país, que tienen que ver con seguridad minera, con mitigación respecto del impacto que tiene en el territorio”.

-¿Genera impacto?

“No podemos obviar que los proyectos mineros generan impacto en el territorio, en general un proyecto minero se nota, genera una situación que lo que busca el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la práctica es mitigar y buscar el equilibrio para que no se produzca ningún tipo de daño al medioambiente ni a las personas en el devenir del proyecto. Lo importante es que los proyectos cumplan con la institucionalidad que tenemos como país y eso significa ser rigurosos en las evaluaciones. En esto es importante señalar que los organismos técnicos realizan esta evaluación, por lo tanto, hay todo un proceso de generación de observaciones y respuesta por parte del titular, hasta que esta situación se agota y realmente está para una condición de llevarse a votación”.

“Yo no voy a opinar sobre el proyecto porque estamos en plena etapa de evaluación, pero plena confianza en los funcionarios y funcionarias que son quienes hoy día están haciendo la evaluación conforme a las pertinencias que cada uno tiene”.

-¿Le ha sorprendido esta suerte de división en la comunidad o es parte del debate que se genera previo a un proyecto?

“Creo que hoy día la sociedad tiene una voz más crítica respecto de los proyectos en particular en temas ambientales. Tenemos también una comunidad más informada, por lo tanto, a nosotros nos parece adecuado que haya pronunciamiento respecto al proyecto, porque eso significa que la gente se informa respecto del mismo. Un proyecto minero no va a pasar desapercibido, no puede realizarse entre 4 paredes y eso significa también la responsabilidad de los titulares de poder realizar distintas actividades con la comunidad que permitan informar de su quehacer antes de estar en el territorio, porque naturalmente existe preocupación, que debe de disiparse o, en la práctica, ver si es profunda”.

-El gerente de AndesIron, Iván Garrido, dijo que ellos no querían pagar peajes, que no caerían en la transaccionalidad, porque advertían que detrás de este rechazo podría haber un interés económico…

“Lo que nosotros aspiramos es que la relación entre empresas y comunidades primero sea una relación constructiva, que apunte a la búsqueda del desarrollo compartido, que es también el tema de conversación de Alianza Valor Minero. Acá más que transacciones o más que aportes lo que se tiene que buscar es el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las distintas entidades que en algún momento están en las zonas de influencia de los proyectos mineros y nosotros apuntamos a eso. Yo creo que aquí lo importante es buscar puntos de acuerdo mientras el proyecto sigue el proceso que corresponde desde el punto de vista técnico, que es la evaluación que hacen las distintas entidades públicas”.

PEQUEÑA MINERÍA

-Hace unos días se envió al congreso el proyecto de ley del mecanismo de estabilización permanente del precio del cobre…

“La política de sustentación data del año 2003, pero estaba definida a través de un decreto supremo, por lo tanto, cada gobierno determinaba las condiciones de cómo se entregaba. Tal cual como fue concebida, tuvo reiteradas modificaciones, que en la práctica muchas de ellas no fueron conversadas por el sector y así podemos ver que la última modificación que se hace en el año 2011 se hace definiendo que el precio de sustentación lo va a definir el ministerio de Hacienda y eso significa algún nivel de unilateralidad, que era uno de los temas que nos planteaban los mineros”.

“Por lo tanto, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ha sido acogido por la Comisión de Minería y Energía en donde hoy día está la discusión en la Cámara de Diputados y estamos llevando adelante que esto se transforme en ley”.

-¿Cómo va a operar?

“Un tema importante es que crea un fondo, porque hoy día lo que ocurre es que Enami presta a los pequeños mineros y luego recibe los recursos al año siguiente, lo que significa un costo financiero. Hoy se parte con un fondo de 50 millones de dólares y, por lo tanto, Enami administra este fondo conforme a las variaciones que va teniendo mes a mes y eso significa un menor costo financiero para la entidad, desde el punto de vista de tener que enfrentar la sustentación que para nosotros son temas ya fundamentales”.

-En plazos ¿Cuándo se espera que esté aprobado?

“Esperamos que esté aprobado el primer trimestre del 2017. Ahora, es importante señalar a todos los pequeños mineros que mientras el proyecto no es aprobado, continúa vigente el decreto que hoy día está en pleno funcionamiento, por lo tanto esto no significa ningún riesgo en la continuidad operativa de como hoy día funciona la política de sustentación. El precio ya está fijado conforme al comité de expertos”

-Se especula mucho de que el bajo precio del cobre habría producido el cierre de muchas pequeñas faenas. ¿Han hecho un catastro de aquello?

“Nosotros en pequeña minería percibimos que desde el año 2014 aproximadamente se han cerrado del orden de 250 faenas y naturalmente que el mayor impacto tiene que ver con el precio. Ahora, hay que señalar que el precio de sustentación es una política angular, es muy relevante, pero esto se suma a un conjunto de otras medidas que hemos aplicado en el afán justamente de sostener a la pequeña minería. Por ejemplo, Enami disminuyó al 50% su canon de arriendo a aquellos mineros que arrendaban las pertenencias mineras a esta entidad, subsidió el ácido sulfúrico a todos aquellos que aumentaban su producción y, en el caso de esta región, nuestros proyectos FNDR los enfocamos fundamentalmente a aspectos que tienen que ver con mayor conocimiento geológico de su yacimiento”.

-Se anunció hace algunos días también que los pequeños mineros pidieron colocar a venta futura el 50% de la producción del próximo año. ¿Cuál será el efecto de esta medida?

“Yo creo que en esta acción que hacen las asociaciones mineras hay elementos bien interesantes y bien virtuosos. Naturalmente que está el elemento financiero, de haber colocado el 50% de la producción del primer semestre del año 2017 en una venta futura a un precio muy bueno que es 2,67 dólares la libra. Fue una ventana que hubo en el mercado que fue capturada por Enami. Pero yo quisiera destacar otro tema importante que todas las asociaciones mineras se unieron y mandataron a Sonami quien pidió esta acción, por lo tanto, aquí hay una acción conjunta y es primera vez en Chile que todas las asociaciones mineras lo solicitan, eso está haciendo hoy un sentido de cómo llevar adelante las conversaciones y los felicito por eso”.

PRECIO Y PROYECCIONES

-En las últimas semanas se ha producido un mejor escenario en materia de precio del cobre. ¿Ya podríamos hablar de un periodo mejor en este aspecto para el 2017 o es un “veranito de San Juan” como se ha denominado?

“Post elección en EE.UU se produce uno de los peak más relevantes, en que llegamos a 2,60 dólares la libra de cobre y al verdad es que en general se denota más aspectos especulativos en este periodo. Sin embargo, hay condiciones de mercado ya más estables que permiten proyectar que efectivamente vamos a tener un mejor precio, pero en realidad no en el punto peak que tuvimos. Hay que recordar que la proyección de Cochilco a corto plazo era de 2,15 dólares la libra para el año 2016 y 2,20 dólares la libra para el año 2017. Hoy los 2,20 aparecen más en la banda inferior de cualquier proyección que en una banda más bien media y prudente, por lo tanto, lo que estamos esperando es ver como se decantan las condiciones de mercado para, finalizado diciembre, hacer una proyección conforme al cierre del último trimestre”.

-¿Se ven mejores expectativas entonces?

“Lo que estamos viendo es que efectivamente se ha producido un mejoramiento en el mercado chino respecto de la demanda de concentrado que nos está favoreciendo y esperamos que esas condiciones sean bastante permanentes para poder generar esta inflexión hacia una proyección de un precio superior. Nosotros teníamos la proyección de que al año 2018 se inflectará la curva, pero ya muy distante al sobreprecio que en algún momento se vio hace años atrás, sobre 4 dólares la libra, peor ahora estamos con mejores expectativas”.

Fuente: Diario El Día/Daniela Guajardo

