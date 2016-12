Enami duplica inversión para modernizar nueva Paipote y cerrará actual fundición

Estatal asegura que el cambio le hará acceder a un negocio rentable:

La nueva operación ubicada en Atacama se construirá en el terreno contiguo a la instalación actual y permitirá procesar el doble de mineral a 2021.

El plan de la Empresa Nacional de Minería (Enami) cambió. Hasta principios de este año preveía invertir cerca de US$ 400 millones para modernizar la fundición Hernán Videla Lira -más conocida como Paipote-, y así cumplir la norma que empieza a regir en 2018 y que obliga a captar el 95% de las emisiones. Pero ahora está buscando asociarse con una empresa china para invertir US$ 700 millones en una instalación completamente nueva, aunque en el terreno contiguo a la actual fundición y con el mismo nombre.

Jaime Pérez de Arce, vicepresidente de Enami, prevé que la nueva Paipote entraría en operación a principios de 2021, pero en el intertanto la empresa deberá hacer inversiones menores -del orden de US$ 70 millones- en la actual instalación para cumplir con la norma. Sin embargo, una vez que se ponga en marcha la nueva pretenden desmontar las antiguas instalaciones, previa aprobación de su correspondiente plan de cierre.

La ventaja es que la nueva Paipote les permitiría sobrecumplir la norma y capturar el 99% de las emisiones de azufre y arsénico, además de procesar hasta 700 mil toneladas de mineral por año -muy superior a las actuales 340 mil toneladas-, e instalar una refinería polimetálica que permita recuperar no solo cobre, plata y oro, sino hasta 11 minerales. “El multiplicador de riqueza que significaría la labor que hacemos sería mucho más grande del que ya tenemos”, asegura.

Pasos a seguir

Pérez de Arce dice que la inversión hoy está en aprobación a nivel de prefactibilidad. Señala que en abril de 2017 deberían estar empezando a licitar la “ingeniería más dura de esa fundición y, por lo tanto, deberíamos invertir en estudios”. Por eso, el ejecutivo estima que en marzo deberían tener preparadas las bases de la licitación.

Con todo, el directorio mandató a la empresa para que comenzara las conversaciones con el Ministerio de Hacienda, “para contarles en detalle en qué consiste el proyecto para que, de aquí a abril, llevemos el conjunto de alternativas y podamos conversar respecto de cómo llevar adelante esta fundición desde el punto de vista del modelo de negocios”. El ejecutivo agrega que como empresa tienen “mucha convicción de que es un buen camino no solo para la Enami, sino también para la minería, para que podamos dar un salto tecnológico que esté a la altura de la riqueza minera del país”.

Asimismo, Pérez de Arce revela que están buscando “un socio que conozca este negocio, por lo tanto, buscamos hacerlo a través del acuerdo que suscribieron en mayo el Gobierno chileno y chino de cooperación en esta materia (…). Por esta vía pretendemos acordar con ellos una fórmula que puede ser muy flexible desde el punto de vista nuestro, en el sentido de que podemos incorporar socios, o podemos buscar distintas alternativas que nos permitan disminuir el nivel de endeudamiento”.

Deuda y balance

El vicepresidente de Sonami destaca, además, el hecho de que en septiembre lograron volver a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) después de muchos años, porque terminaron de aprobar sus estados financieros al resolver las salvedades que se venían acumulando desde 2011. “Tuvimos que hacer ajustes que significaron más de US$ 120 millones, y ahora hemos vuelto a tener estados financieros auditados y libres de salvedades”, afirma.

Asimismo, el ejecutivo destaca que para este año se proyectan pérdidas por US$ 41 millones, menores que las del año pasado, que ascendieron a US$ 53 millones. Solo un año antes, en 2014, estas alcanzaron los US$ 142 millones. Explica que, además, se ha rebajado el endeudamiento a través de la licuación del sobrestock, desde US$ 250 millones en 2014 a US$ 150 millones actualmente. Esto, pese a que la empresa otorgó cerca de US$ 50 millones en 2015 y 2016 por el Fondo de Sustentación del Precio del Cobre, que protege a los pequeños mineros. De no haberse realizado, el endeudamiento neto sería de US$ 100 millones, finaliza.

“Es equivocado que Codelco haya sido forzado a comprar Ventanas”

“Lo que señala es equivocado en el fondo y también en los números (…) Es equivocado que Codelco haya sido forzado a comprar Ventanas”, señaló Pérez de Arce. Esto, luego que desde la minera Óscar Landerretche, en entrevista con “El Mercurio”, dijera que “como había dificultades financieras para Enami, se obligó a Codelco a adquirir Ventanas en términos que no le permiten cobrar el verdadero costo de procesamiento, con lo cual cada año pierde unos US$ 70 millones”.

Pérez de Arce advirtió que Ventanas “siempre fue el mejor negocio que tenía Enami, independientemente de que la empresa tuviera cifras negativas esos años por la alta deuda que había contraído para modernizar, entre otras cosas, las fundiciones y refinerías”. Asimismo, desestimó los dichos del ejecutivo de Codelco, quien dijo que el proceso fue “mal hecho”, recalcando que la venta se realizó en el gobierno de Ricardo Lagos a través de una ley con alta legitimidad y que, en el proceso, Codelco se asesoró con Citibank, mientras que Enami, con JPMorgan. “Ventanas siempre había tenido flujos positivos y proyectaba mantenerlos, por eso el valor de venta fue de US$ 373 millones”, afirmó.

El ejecutivo sostuvo que no es real que el contrato de maquila que tiene hoy Enami con Ventanas provoque las mermas mencionadas, y subrayó que el acuerdo se hizo a precios de mercado: “Incurre en un error Óscar cuando pone como punto de referencia los costos de fundición”, afirma. Agregó que el contrato “no es a costo, entonces en este negocio nadie puede pedir que a uno le paguen los costos de fundir, sino que uno tiene que cobrar los precios de mercado. Además, es difícil entender que si existen esas pérdidas en Ventanas, sea responsabilidad de nuestro contrato, porque explica no más de un tercio del total”.

Fuente: El Mercurio/Antonia Eyzaguirre A.

